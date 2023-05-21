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Виллы с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
63
Крашичи
46
Радовичи
7
durasevici
3
Вилла В архив
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76 объектов найдено
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 630,000
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Вилла 5 спален в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
Вилла 7 спален в Тиват, Черногория
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Этаж 2
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Вилла 6 спален в Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Вилла 3 спальни в Градиошница, Черногория
Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 700,000
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Вилла 4 спальни в Брда, Черногория
Вилла 4 спальни
Брда, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
€ 1,100,000
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Вилла 6 спален в durasevici, Черногория
Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
€ 750,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 2 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 530,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 450,000
Вилла располагается в пешей доступности до продуктового магазина, ресторанов и пляжа. Ухожен…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 315 м²
Цена по запросу
Вилла 4 ванных в Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€ 800,000
Семейная трехэтажная вилла на 2 линии моря с панорамными видами и большим, ухоженным участко…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
Вилла 4 ванных в Тиват, Черногория
Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 4
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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