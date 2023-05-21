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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Виллы
Виллы с видом на море в Община Тиват, Черногория
Тиват
63
Крашичи
46
Радовичи
7
durasevici
3
Вилла
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76 объектов найдено
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
4
160 м²
€ 630,000
Участок площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
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Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
4
240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
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Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
5
3
240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
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Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
7
3
386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
230 м²
2
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6
6
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
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Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7
5
342 м²
3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
5
472 м²
2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
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Вилла 3 спальни
Градиошница, Черногория
3
220 м²
€ 700,000
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6
2
2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
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Вилла 4 спальни
Брда, Черногория
4
450 м²
€ 1,100,000
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
187 м²
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
480 м²
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни
Тиват, Черногория
2
300 м²
Цена по запросу
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Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
6
6
558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
218 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
5
€ 750,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
2
€ 530,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
3
€ 450,000
Вилла располагается в пешей доступности до продуктового магазина, ресторанов и пляжа. Ухожен…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
315 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
€ 800,000
Семейная трехэтажная вилла на 2 линии моря с панорамными видами и большим, ухоженным участко…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
3
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
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Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4
€ 750,000
Эта недавно построенная, роскошная вилла на продажу с потрясающим видом на юго-западную стор…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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