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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Виллы
Виллы с видом на горы в Община Тиват, Черногория
Тиват
63
Крашичи
46
Радовичи
7
durasevici
3
Вилла
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18 объектов найдено
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
4
160 м²
€ 630,000
Участок площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
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Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
4
240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
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Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
5
3
240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
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Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
7
3
386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
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Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
3
2
100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6
6
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6
2
2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
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Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
5
5
490 м²
Цена по запросу
Вилла A ( верхняя вилла ): Жилая площадь: 351м2 ( 490м2 с нижним цокольным этажом )…
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Вилла 2 комнаты
Тиват, Черногория
2
1
185 м²
€ 419,000
Площадь: 185 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 + 1 Расстояние до моря: 2 км Недавн…
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Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
3
3
170 м²
Цена по запросу
Двухэтажная роскошная вилла площадью 170 м2 с бассейном размером 3х12,5 м на первой линии к …
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
4
290 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 834 м2. Площадь в…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
4
285 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 734 м2. Площадь виллы 2…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
200 м²
€ 600,000
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
5
5
248 м²
€ 480,000
Трехэтажная, просторная вилла с 5 спальнями, большим бассейном, садиком со средиземноморской…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
330 м²
€ 1,250,000
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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