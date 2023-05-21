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Виллы с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Тиват
63
Крашичи
46
Радовичи
7
durasevici
3
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18 объектов найдено
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 630,000
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Вилла 5 спален в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
Вилла 7 спален в Тиват, Черногория
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
Вилла 2 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Богишичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 350,000
Продается каменный дом с бассейном и сауной на полуострове Луштица. Небольшой тихий поселок …
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается вилла с пятью спальнями в Тивате 320 кв.м в размере Юго-западная терраса и лан…
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Цена по запросу
Вилла A ( верхняя вилла ):   Жилая площадь: 351м2 ( 490м2 с нижним цокольным этажом )…
Вилла 2 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 2 комнаты
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
€ 419,000
Площадь: 185 м2 Спальни: 2 Ванные комнаты: 1 + 1 Расстояние до моря: 2 км   Недавн…
Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Цена по запросу
Двухэтажная роскошная вилла площадью 170 м2 с бассейном размером 3х12,5 м на первой линии к …
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€ 1,000,000
Вилла  построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 834 м2. Площадь в…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
€ 1,000,000
Вилла построена в 2019 году. Расположена вилла на участке площадью 734 м2. Площадь виллы 2…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€ 600,000
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
€ 480,000
Трехэтажная, просторная вилла с 5 спальнями, большим бассейном, садиком со средиземноморской…
Вилла 4 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
€ 1,250,000
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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