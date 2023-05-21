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Таунхаусы с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
4
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
Таунхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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