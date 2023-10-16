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Таунхаусы в Община Тиват, Черногория

Радовичи
4
Тиват
4
Таунхаус В архив
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8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
📍Donja Lastva. Тиват, Порто Черногория - 2 км 🌊0,4 км - до набережной 🏡9 эксклюзивные резиде…
€550,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Радовичи, Черногория
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
€3,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Montenegros’ first Golf Course, now offering residential villas on the golf course with pano…
€1,82 млн
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 214 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предост…
€1,82 млн
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предост…
€1,85 млн
Таунхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 70 м²
NUM 4971 На продажу предлагается таунхаус типа дома на берегу моря, недалеко от города Тиват…
€210,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
€713,437
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
€265,000

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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