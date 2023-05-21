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Жильё с бассейном в Община Тиват, Черногория

Тиват
568
Крашичи
155
Радовичи
76
Donja Lastva
14
durasevici
11
Брда
8
Лепетане
8
Богишичи
7
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113 объектов найдено
Дом 10 комнат в Тиват, Черногория
Дом 10 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
€ 1,750,000
Новая уникальная 4-этажная семейная вилла в Тивате площадью 480 кв.м с видом на величественн…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Квартира 1 комната в Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 комната в Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 3
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Дом 3 спальни в Богишичи, Черногория
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
Комнаты 4
Площадь 410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 155,000
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 160,000
Просторная, светлая квартира с 1 спальней в малоквартирном доме в тихом и красивом районе Ти…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€ 220,800
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 168,000
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
Пентхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 305,000
К продаже предлагается одна из лучших квартир с двумя спальнями в новом доме «Tivatska Oaza»…
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
Дом 5 ванных в Тиват, Черногория
Дом 5 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 5
€ 470,000
Дом, общей площадью 340 м2, разделен на 5 независимых жилых единиц, расположенных на двух эт…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 125,000
Светлая, солнечная квартира с 1 спальней и видом на море и город в районе Кава, Тиват. Кварт…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 90,000
Небольшая, уютная квартира с 1 спальней в центре Тивата и в 3-5 минутах до пляжа. Есть парко…
Квартира 1 спальня в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 155,000
Очень уютная квартира, площадью 60 кв.м., со своим садиком, площадью 300 кв.м., и панорамным…
Дом 3 ванных в Тиват, Черногория
Дом 3 ванных
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
€ 470,000
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых —…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,100,000
Продается элитная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь квартиры 109м2, расположена на…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 235,000
Очень просторная квартира с 2 спальнями и панорамным видом на Порто-Монтенегро и море. Совре…
Вилла 6 спален в durasevici, Черногория
Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 287,000
Новый дом на завершающей стадии строительства; сдача — ноябрь 2022 года. Дом располагается в…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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