Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
19
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Тиват
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Община Тиват, Черногория
Крашичи
4
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Борети, Черногория
2
98 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
77 м²
€ 690,000
Однокомнатная квартира на первой линии от моря — Тиват, Порто Монтенегро Приходите и выбери…
Рекомендовать
Квартира 1 ванная
Каменари, Черногория
1
65 м²
2
€ 100,000
A9-1012. Two bedroom apartment with a sea view in Boka bayFor sale is a duplex apartment wit…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
55 м²
€ 181,000
Новый дом в 5 минутах ходьбы от исторической части города Будва и в 100 метрах от променадно…
Рекомендовать
Дом 11 комнат
Seoca, Черногория
11
1 034 м²
4
€ 4,150,000
Мечты сбываются!!! Вы мечтали любоваться закатами на Адриатическом побережье? Вы устали о…
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
4
200 м²
€ 270,000
Двухэтажный дом в районе Шушань, возле Бара, рядом заросли вековых сосен. В доме установлены…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
3
106 м²
€ 280,024
ПРОСТОРНАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ В БЕЧИЧИ. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! -Площадь 106 м2 -Просторна…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
330 м²
€ 1,250,000
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Круче, Черногория
7
380 м²
4
€ 550,000
Продается вилла на первой линии у моря, в маленьком, уютном поселке Утеха. Четыре этажа, …
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
45 м²
€ 140,820
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Рекомендовать
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
6
466 м²
3
€ 850,072
Каменная вилла в национальном стиле 2,5 км от Петровца, в тихом районе Крушевица. Участок 51…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3
2
99 м²
€ 250,000
Продается двухэтажная квартира в жилом комплексе. На территории комплекса есть общий летний …
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL