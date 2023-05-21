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Квартиры-студии с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Крашичи
4
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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