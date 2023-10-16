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Квартиры-студии в Община Тиват, Черногория

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3 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Студия со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Studio apartments in the village of Krašići in the Bay of Tivat. 10 km to Tivat Airport, 12 …
€85,000
Студия в Радовичи, Черногория
Студия
Радовичи, Черногория
Площадь 57 м²
Тиват, Луштица Бэй — Апартамент студио класса люкс с мебелью на продажу  Студио апартамент в…
€300,000
Студия с охраной, с теплыми полами, с Central AC в Тиват, Черногория
Студия с охраной, с теплыми полами, с Central AC
Тиват, Черногория
Этот проект будет разработан в Думидране, в Тивате, на расстоянии всего 500м от набережной, …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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