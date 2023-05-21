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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Жильё с видом на море в Община Тиват, Черногория
Тиват
568
Крашичи
155
Радовичи
76
Donja Lastva
14
durasevici
11
Брда
8
Лепетане
8
Богишичи
7
Градиошница
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413 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Крашичи, Черногория
6
150 м²
€ 350,000
Продается дом в поселке Крашичи, муниципалитет Тиват, полуостров Луштица, в красивом месте н…
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Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
6
4
142 м²
€ 350,000
Продаю красивый и уютный дом с панорамным видом на море в Тивате, Крашичи. Расстояние от …
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2
1
43 м²
€ 134,000
А5-304. One bedroom apartment in Donja LastvaFor sale Flat 43m2, 1 bedroom, living room…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2
1
43 м²
1
€ 134,000
Предлагаем на продажу прекрасную квартиру в Тивате. Квартира, общей площадью 43 м2, состо…
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Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
3
1
51 м²
1/3
€ 163,200
Wonderful one bedroom property brand new to the market available for purchase in Đurasevići.…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
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Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2
1
50 м²
€ 165,000
Предлагаем на продажу дом в Лепетане с панорамным видом на Которский залив площадью 50 кв м,…
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Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
2
1
70 м²
€ 560,000
Уникальное предложение для инвестиций в Lustica Bay — резиденции Visterija — нов…
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Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
3
1
108 м²
€ 863,000
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая…
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Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
3
2
104 м²
€ 859,000
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финал…
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Дом 10 комнат
Тиват, Черногория
10
480 м²
4
€ 1,750,000
Новая уникальная 4-этажная семейная вилла в Тивате площадью 480 кв.м с видом на величественн…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
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Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
4
3
190 м²
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видом на море и знаменитую пристань Порто М…
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Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
130 м²
€ 450,000
Тиват, Градиошница - двухкомнатный эко дом с видом на Тиватский залив Площадь: 1…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
5
3
142 м²
€ 350,000
Общая площадь дома: 142 м2 Площадь участка: 186 м2 Количество спален: 4 Количество ванных…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
41 м²
€ 160,000
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
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Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
4
224 м²
€ 750,000
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории –…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
142 м²
€ 315,000
Новый дом в Крашичи рядом с морем, 30-40м от моря. Идеальная локация: второй дом от дороги …
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
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Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
Рекомендовать
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
5
4
142 м²
€ 300,000
Продается новый дом в Крашичах, первая линия, второй дом от моря. Площадь дома 142м2, ,…
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
4
160 м²
€ 630,000
Участок площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
3
104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
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Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
4
240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
35 м²
€ 62,000
Двухкомнатный апартамент расположен на втором этаже с видом на море. Состоит из просто…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
2
100 м²
€ 325,000
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь уча…
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Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
7
3
386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
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Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
5
3
240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
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Квартира
Тиват, Черногория
€ 420,000
Апартамент в с 2-мя спальнями и видом на море плюс парковочное место В квартире 2 спа…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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