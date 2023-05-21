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Пентхаусы с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
16
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12 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальня в Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
€ 590,000
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
Пентхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 484,432
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
Пентхаус 4 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
Пентхаус 3 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 420,000
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 129 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 3Прос…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
€ 275,000
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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