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Пентхаусы с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Тиват
16
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5 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Пентхаус 1 спальня в Тиват, Черногория
Пентхаус 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€ 284,144
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 3/3
€ 590,000
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
€ 275,000
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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