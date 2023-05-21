Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
19
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Тиват
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с бассейном в Община Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Круче, Черногория
6
3
360 м²
€ 290,000
Продаётся трехэтажная вилла в Баре, в районе отеля Видиковац. Несколько пляжей и рестораны р…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
3
1
180 м²
€ 234,500
A9-313. 2-комнатная квартира в жилом комплексе с бассейном, Черногория2-комнатная квартира н…
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4
4
267 м²
€ 775,000
Exclusive modern villa with stunngin sea view for sale in Kumbor, near Herceg Novi - Montene…
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
3
143 м²
€ 200,000
Код объекта - 5.25.11.10555Двухэтажный дом на берегу моря, Добра-Вода, Барская община Площа…
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Черногория, Черногория
2
234 м²
€ 1,658,000
Код объекта - 1.30.728.5429 Вилла "Paradise Palms" в Грбальской долине за 1,658,000 от собст…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
3
143 м²
€ 515,000
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
2
76 м²
€ 108,000
квартира 76 м кв 2 спальни беспроводной интернет вид на горы новый дом у школы 2 спальни с в…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
156 м²
€ 1,745,000
NUM 3541 Роскошная квартира на продажу в комплексе в Будве, всего в 50 метрах от моря. Ком…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
2
72 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kuljace, Черногория
2
74 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шушань, Черногория
2
59 м²
€ 70,800
Уютная квартира в Баре. Квартира расположена на втором этаже. Общая площадь квартиры 59 м2, …
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
2
97 м²
€ 242,500
Продается квартира в Добре Воде, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97м2 и расположен…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL