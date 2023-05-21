Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
€ 279,000
Продается квартира в Будве. Квартира имеет площадь 90 м2 и расположена на 7 этаже. Планиро…
Дом 3 спальни в Община Даниловград, Черногория
Дом 3 спальни
Община Даниловград, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
€ 77,000
Код объекта - 2.27.11.10793Двухэтажный дом в Даниловграде. 140м2+гараж, с участком земли 650…
Квартира 1 спальня в Черногория, Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
€ 175,000
Код объекта - 1.30.13.10004Предлагается к продаже квартира, площадью 54 м2. Стуктура квартир…
Дом 7 спален в Община Котор, Черногория
Дом 7 спален
Община Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 510 м²
€ 1,595,136
Area: 510 sq.m. (450 sq.m. + attic 60 sq.m.) Bedrooms: 7 Bathrooms: 6 Floors: 3 + attic Gara…
Дом в Шушань, Черногория
Дом
Шушань, Черногория
Площадь 441 м²
Количество этажей 3
€ 320,027
Этот дом - отличный вариант для тех, кто ищет просторное и уютное жилье. Он состоит из 10 сп…
Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€ 165,000
Трехкомнатная квартира на третьем этаже площадью 59 м.кв. Расположена в жилом комплексе с па…
Дом 5 спален в Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
Количество спален 5
Площадь 390 м²
€ 250,000
Код объекта - 4.25.11.11342Двухэтажный дом с гаражом и большим участком в Чани Характерис…
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
Площадь 162 м²
Количество этажей 1
€ 590,050
Двухэтажный дом расположен на берегу моря в Игало в тихом месте. Он состоит из прихожей, вер…
Дом 5 комнат в Петровац, Черногория
Дом 5 комнат
Петровац, Черногория
Комнаты 5
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продается красивая вилла недалеко от города Петровац. Потрясающий вид на море и Петровац. В…
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
€ 136,845
The complex will be located on the slope of the Budva Riviera, in Bečići, in a picturesque e…
Дом 5 комнат в Бар, Черногория
Дом 5 комнат
Бар, Черногория
Комнаты 5
Площадь 270 м²
€ 230,000
Дом с тремя квартирами в Белиши, Бар - двухэтажный дом 270м2 - земельный участок 245м2 С…
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€ 65,300
Площадь: 46  кв.м. До моря: 500м. или 6 минут по пологой дороге Цена: 65 30…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти