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Жильё с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Тиват
568
Крашичи
155
Радовичи
76
Donja Lastva
14
durasevici
11
Брда
8
Лепетане
8
Богишичи
7
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108 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Община Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Община Тиват, Черногория
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€ 215,000
Площадь: 75 м² - Просторная гостиная - 2 спальни - 1 ванная комната - 2 кладовки - Терр…
Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 350,000
Продаю красивый и уютный дом с панорамным видом на море в Тивате, Крашичи. Расстояние от …
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 165,000
Предлагаем на продажу дом в Лепетане с панорамным видом на Которский залив площадью 50 кв м,…
Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 560,000
Уникальное предложение для инвестиций в Lustica Bay — резиденции Visterija — нов…
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€ 863,000
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая…
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 859,000
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финал…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видом на море и знаменитую пристань Порто М…
Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 450,000
Тиват, Градиошница - двухкомнатный эко дом с видом на Тиватский залив   Площадь: 1…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
€ 350,000
Общая площадь дома: 142 м2 Площадь участка: 186 м2 Количество спален: 4 Количество ванных…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 160,000
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
Дом 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
€ 750,000
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории –…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 315,000
Новый дом в Крашичи рядом с морем, 30-40м от моря. Идеальная локация: второй дом от дороги …
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€ 145,700
Квартира в Тиват, 50 метров от моря. Продажа.Площадь: 93 m2Комфортная квартира, с качествен…
Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 300,000
Продается  новый дом в Крашичах, первая линия, второй дом от моря. Площадь дома 142м2, ,…
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 630,000
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 35 м²
€ 62,000
Двухкомнатный апартамент расположен  на втором этаже с видом на море. Состоит из просто…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 325,000
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь уча…
Вилла 7 спален в Тиват, Черногория
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
Вилла 5 спален в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
€ 420,000
Апартамент в  с 2-мя спальнями и видом на море плюс парковочное место В квартире 2 спа…
Квартира 4 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
€ 160,000
Площадь 117 м2 Дом 2010 года 3 этаж из 3х 4 спальни, 3 ванны, кухня-гостиная Панорамный …
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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