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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Дома
Дома с бассейном в Община Тиват, Черногория
Тиват
187
Крашичи
106
Радовичи
20
Donja Lastva
8
durasevici
4
Градиошница
4
Лепетане
4
Богишичи
3
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62 объекта найдено
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Дом 10 комнат
Тиват, Черногория
10
480 м²
4
€ 1,750,000
Новая уникальная 4-этажная семейная вилла в Тивате площадью 480 кв.м с видом на величественн…
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
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Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
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Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
4
240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
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Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
5
472 м²
2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
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Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
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Дом 5 ванных
Тиват, Черногория
5
€ 470,000
Дом, общей площадью 340 м2, разделен на 5 независимых жилых единиц, расположенных на двух эт…
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Дом 3 ванных
Тиват, Черногория
3
€ 470,000
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых —…
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Вилла 6 спален
durasevici, Черногория
6
6
558 м²
€ 3,000,000
Тиват, Полуостров Луштица – Новая элитная вилла в деревне недалеко от моря Вилла воплощает в…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 1,500,000
Новая современная семейная вилла с тремя спальнями, террасами с панорамным видом на море, ос…
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Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
4
3
€ 265,000
Семейный дом в тихом районе Тивата — идеальный вариант для собственного проживания и для сда…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
5
€ 750,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
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Вилла 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
2
€ 530,000
Представляем вашему вниманию наш новый проект — Виллы в Тивате, Крашичи.Это спокойный, тихий…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
3
€ 450,000
Вилла располагается в пешей доступности до продуктового магазина, ресторанов и пляжа. Ухожен…
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Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5
230 м²
3
€ 650,000
Предлагаем вашему вниманию две шикарные виллы в Тивате. Виллы будут готовы к заселению осень…
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Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 713,437
Строящийся комплекс высокого уровня в одном из наиболее лучших районов Тивата — Донье Ластве…
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Дом 6 комнат
Тиват, Черногория
6
320 м²
2
€ 690,000
Новая, роскошная вилла с прекрасным видом на Тиватский залив. Вилла находится недалеко от аэ…
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Дом
Тиват, Черногория
3
€ 715,000
Предлагаем таунхаусы в клубном жилом поселке Тивате, в районе Донья Ластва. В комплексе вс…
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Дом 7 комнат
Крашичи, Черногория
7
220 м²
3
€ 330,000
Если вы цените нетронутую природу, чистейшие, практически безлюдные пляжи, тишину, нарушаему…
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Дом 6 комнат
Крашичи, Черногория
6
240 м²
4
€ 480,000
Новый дом с отличным видом на море в поселке Крашичи. Рядом минимаркет, несколько ресторанов…
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Вилла 4 ванных
Тиват, Черногория
4
€ 1,850,000
Великолепная вилла на первой линии от моря, в прибрежном поселке Лепетани. Первый этаж: 1 сп…
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Вилла 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
€ 800,000
Семейная трехэтажная вилла на 2 линии моря с панорамными видами и большим, ухоженным участко…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
3
€ 400,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
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Таунхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
2
€ 265,000
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
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Дом 6 комнат
Тиват, Черногория
6
217 м²
€ 390,000
К продаже предлагаются два новых дома, каждый площадью 217 м2, на участке 410 метров. На т…
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Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5
187 м²
2
€ 300,000
Рады предложить вам — два уютных, семейных дома с тремя спальнями и общим бассейном в тихом …
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Дом 5 комнат
Тиват, Черногория
5
80 м²
2
€ 350,000
Вашему вниманию представляем двухэтажную небольшую виллу в Тивате и гостевого дома. Прилегаю…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
виллы
таунхаусы
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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