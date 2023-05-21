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Дома с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
187
Крашичи
106
Радовичи
20
Donja Lastva
8
durasevici
4
Градиошница
4
Лепетане
4
Богишичи
3
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181 объект найдено
Дом 6 комнат в Крашичи, Черногория
Дом 6 комнат
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Площадь 150 м²
€ 350,000
Продается дом в поселке Крашичи, муниципалитет Тиват, полуостров Луштица, в красивом месте н…
Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 350,000
Продаю красивый и уютный дом с панорамным видом на море в Тивате, Крашичи. Расстояние от …
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 165,000
Предлагаем на продажу дом в Лепетане с панорамным видом на Которский залив площадью 50 кв м,…
Дом 10 комнат в Тиват, Черногория
Дом 10 комнат
Тиват, Черногория
Комнаты 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
€ 1,750,000
Новая уникальная 4-этажная семейная вилла в Тивате площадью 480 кв.м с видом на величественн…
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видом на море и знаменитую пристань Порто М…
Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 450,000
Тиват, Градиошница - двухкомнатный эко дом с видом на Тиватский залив   Площадь: 1…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
€ 350,000
Общая площадь дома: 142 м2 Площадь участка: 186 м2 Количество спален: 4 Количество ванных…
Дом 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
€ 750,000
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории –…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 315,000
Новый дом в Крашичи рядом с морем, 30-40м от моря. Идеальная локация: второй дом от дороги …
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
Дом 5 спален в Крашичи, Черногория
Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
€ 300,000
Продается  новый дом в Крашичах, первая линия, второй дом от моря. Площадь дома 142м2, ,…
Вилла 3 спальни в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
€ 630,000
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Вилла 3 спальни в Богишичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 325,000
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь уча…
Вилла 7 спален в Тиват, Черногория
Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
Вилла 5 спален в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
Дом 7 спален в Тиват, Черногория
Дом 7 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
Вилла 3 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Этаж 2
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
Дом 3 спальни в Богишичи, Черногория
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
Комнаты 4
Площадь 410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
Вилла 5 спален в Тиват, Черногория
Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
Дом 3 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
Дом 4 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
€ 485,000
D5-239. Новая вилла с видом на море в Красичи Продается новая вилла - индивидуальный дом выс…
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Вилла 6 спален в Тиват, Черногория
Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
Вилла 4 спальни в Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 472 м²
Этаж 2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Дом 3 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
€ 490,000
D5-234. Дом на первой линии с панорамным видом на море, Люстика, КрасичиПродается дом на пер…
Дом 3 спальни в Община Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Община Тиват, Черногория
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Этаж 7/7
€ 495,000
Площадь квартиры: 143 m2 Три спальни, две ванные комнаты + туалет, гостиная совмещенная с ку…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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