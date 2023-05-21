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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Дома
Дома с видом на море в Община Тиват, Черногория
Тиват
187
Крашичи
106
Радовичи
20
Donja Lastva
8
durasevici
4
Градиошница
4
Лепетане
4
Богишичи
3
Брда
3
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181 объект найдено
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Дом 6 комнат
Крашичи, Черногория
6
150 м²
€ 350,000
Продается дом в поселке Крашичи, муниципалитет Тиват, полуостров Луштица, в красивом месте н…
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Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
6
4
142 м²
€ 350,000
Продаю красивый и уютный дом с панорамным видом на море в Тивате, Крашичи. Расстояние от …
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Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2
1
50 м²
€ 165,000
Предлагаем на продажу дом в Лепетане с панорамным видом на Которский залив площадью 50 кв м,…
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Дом 10 комнат
Тиват, Черногория
10
480 м²
4
€ 1,750,000
Новая уникальная 4-этажная семейная вилла в Тивате площадью 480 кв.м с видом на величественн…
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Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
4
3
190 м²
€ 550,000
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Тивате с видом на море и знаменитую пристань Порто М…
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Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
130 м²
€ 450,000
Тиват, Градиошница - двухкомнатный эко дом с видом на Тиватский залив Площадь: 1…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
5
3
142 м²
€ 350,000
Общая площадь дома: 142 м2 Площадь участка: 186 м2 Количество спален: 4 Количество ванных…
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Дом 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
4
224 м²
€ 750,000
Вилла в Крашичи - продажа. Вилла находится в одном из самых живописных мест Черногории –…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
4
142 м²
€ 315,000
Новый дом в Крашичи рядом с морем, 30-40м от моря. Идеальная локация: второй дом от дороги …
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
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Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1
€ 400,000
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном м…
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Дом 5 спален
Крашичи, Черногория
5
4
142 м²
€ 300,000
Продается новый дом в Крашичах, первая линия, второй дом от моря. Площадь дома 142м2, ,…
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Вилла 3 спальни
Крашичи, Черногория
3
4
160 м²
€ 630,000
Участок площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
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Вилла 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
4
240 м²
€ 450,000
Вилла находится в уникальном живописном месте Bijelila, что в 15 минутах езды от Тивата, н…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
4
2
100 м²
€ 325,000
Дом в поселке Крашичи, с видом на море, на 2 линии. Жилая площадь 70 кв.м., площадь уча…
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Вилла 7 спален
Тиват, Черногория
7
3
386 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
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Вилла 5 спален
Крашичи, Черногория
5
3
240 м²
€ 1,800,000
Вилла в Черногории на первой линии Подключение к городским коммунальным сетям водоснабжения…
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Дом 7 спален
Тиват, Черногория
10
5
3
€ 265,000
Продается дом недалеко от поля для гольфа и роскошного курорта Дом с чистой жилой площадью 2…
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Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3
230 м²
2
€ 650,000
Тиват — Новые современные дома на продажу Продаются новые дома площадью 230 кв.м. Дома состо…
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Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
454 м²
€ 1,800,000
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
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Вилла 5 спален
Тиват, Черногория
6
6
490 м²
€ 2,200,000
Предлагаем на продажу совершенно новую дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным вид…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5
4
290 м²
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
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Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
3
2
125 м²
3
€ 1,200,000
Прекрасный каменный дом можно купить в Опатово. Он находится на первой линии к морю, с собст…
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Дом 4 спальни
Крашичи, Черногория
5
3
220 м²
3
€ 485,000
D5-239. Новая вилла с видом на море в Красичи Продается новая вилла - индивидуальный дом выс…
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Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
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Вилла 6 спален
Тиват, Черногория
7
5
342 м²
3
€ 550,000
ЛЮКСУПСИЛЛА БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ГОЛЬФА ЛЮКСУПСИЛЛА С ВСЕЙ СЕТЬЮ 342 М2, НА ОСНОВЕ 391 М2. Всего…
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Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
4
5
472 м²
2
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
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Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
4
2
224 м²
3
€ 490,000
D5-234. Дом на первой линии с панорамным видом на море, Люстика, КрасичиПродается дом на пер…
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Дом 3 спальни
Община Тиват, Черногория
4
143 м²
7/7
€ 495,000
Площадь квартиры: 143 m2 Три спальни, две ванные комнаты + туалет, гостиная совмещенная с ку…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
виллы
таунхаусы
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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