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Жилая
Черногория
Община Тиват
Дома
Дома в Община Тиват, Черногория
Тиват
196
Крашичи
118
Donja Lastva
32
Радовичи
32
Лепетане
15
Градиошница
9
Дом
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399 объектов найдено
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Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more
Крашичи, Черногория
9
530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Р…
€1,57 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Крашичи, Черногория
4
3
168 м²
Крашичи – Тиват. Продается семейный дом в 150 метрах от моря и пляжа с божественным видом…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой
Община Тиват, Черногория
2
98 м²
Этот совершенно новый дом является частью небольшого комплекса домов, расположенного в Тиват…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
2
120 м²
3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
1
1
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€329,990
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
106 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€399,990
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
Продаются квартиры в новостройке в комплексе HARMONIA, срок сдачи 09/2024. Первый этаж уже о…
€370,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
Продается трехкомнатная квартира в Будве. Квартира находится в самом центре города на улице …
€376,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
Продается роскошная трехкомнатная квартира в фантастическом месте в комплексе "Dukley Garden…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
4
3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
3
3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
3
3
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€600,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
2
164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние…
€435,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
4
5
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Досту…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
6
6
Представляем вам прекрасную виллу, расположенную на первой линии моря в идиллическом городке…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом
Тиват, Черногория
ID 839 Продается старинный дом в Лепетане, второй ряд от моря. До набережной 15 метро…
€350,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
5
220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
4
218 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Вилла с четырьмя спальнями Расстояние до моря…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
101 м²
2
Д4-411. Модерн Штадтхаус в ТиватеЗу веркауфен Модернес Штадтхаус в Тиват мит Берг- унд Меерб…
€710,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
103 м²
2
Д4-410. Современный таунхаус в ТиватеПродается современный таунхаус в Тивате с видом на горы…
€890,000
Рекомендовать
Дом с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€350,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
7
ID 801 Продается дом в районе Опатово, рядом с Тиватом и паромом Трехуровневый дом с п…
€350,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
6
ID 789 Продается дом в Тивате, район Маричи Расположен напротив парка Жупа Двухэтажн…
€420,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
8
3
149 м²
Предлагаем на продажу дом в поселке Крашичи площадью 150 кв метров на участке 292 кв метра. …
€340,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
3
480 м²
Напрямую от инвестора! Окончание строительства декабрь 2022! Жилая площадь: 317 кв.м. Общая …
€1,75 млн
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Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
4
273 м²
Трёхэтажная вилла площадью 273 м². Прилегающая частная территория -287 м². Частный бассейн, …
€690,000
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Дом
Радовичи, Черногория
2
ID 669 Продается дом в Радовичи Если Вы в восторге от исторической архитектуры и аутен…
€145,000
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Типы недвижимости в Община Тиват
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