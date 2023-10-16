Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Черногория
  4. Община Тиват
  5. Дома

Дома в Община Тиват, Черногория

Тиват
196
Крашичи
118
Donja Lastva
32
Радовичи
32
Лепетане
15
Градиошница
9
399 объектов найдено
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more в Крашичи, Черногория
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more
Крашичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Р…
€1,57 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Крашичи, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Крашичи – Тиват. Продается семейный дом в 150 метрах от моря и пляжа с божественным видом…
€220,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Дом 2 спальни с парковкой в Община Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой
Община Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этот совершенно новый дом является частью небольшого комплекса домов, расположенного в Тиват…
€435,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€329,990
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€399,990
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаются квартиры в новостройке в комплексе HARMONIA, срок сдачи 09/2024. Первый этаж уже о…
€370,000
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается трехкомнатная квартира в Будве. Квартира находится в самом центре города на улице …
€376,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная трехкомнатная квартира в фантастическом месте в комплексе "Dukley Garden…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивная вилла на продажу в Крашичи, Которский залив - Первая линия моря! Эта красивая в…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продажа дома с бассейном в Куляче.Участок имеет площадь 2184м2.Все подведено: электричество,…
€600,000
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние…
€435,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Комплекс из 6 каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море в Режевичи, Будва. Досту…
€1,60 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Крашичи, Черногория
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Представляем вам прекрасную виллу, расположенную на первой линии моря в идиллическом городке…
€1,50 млн
Дом в Тиват, Черногория
Дом
Тиват, Черногория
ID 839 Продается старинный дом в Лепетане, второй ряд от моря.  До набережной 15 метро…
€350,000
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more в Тиват, Черногория
Дом 5 спален с террасой, у моря, с vid na more
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Четырёх этажный дом с пятью спальнями Расстояние до …
€550,000
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Крашичи, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Описание Тиватская ривьера, район Крашичи. Вилла с четырьмя спальнями Расстояние до моря…
€450,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Д4-411. Модерн Штадтхаус в ТиватеЗу веркауфен Модернес Штадтхаус в Тиват мит Берг- унд Меерб…
€710,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Д4-410. Современный таунхаус в ТиватеПродается современный таунхаус в Тивате с видом на горы…
€890,000
Дом с балконом, с видом на море в Лепетане, Черногория
Дом с балконом, с видом на море
Лепетане, Черногория
Количество этажей 3
Старинный дом в 20 метрах от моря в эксклюзивной локации – Лепетане Лучшее предложение по ц…
€350,000
Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Комнаты 7
ID 801 Продается дом в районе Опатово, рядом с Тиватом и паромом Трехуровневый дом с п…
€350,000
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 6
ID 789 Продается дом в Тивате, район Маричи  Расположен напротив парка Жупа Двухэтажн…
€420,000
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Предлагаем на продажу дом в поселке Крашичи площадью 150 кв метров на участке 292 кв метра. …
€340,000
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 480 м²
Напрямую от инвестора! Окончание строительства декабрь 2022! Жилая площадь: 317 кв.м. Общая …
€1,75 млн
Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 273 м²
Трёхэтажная вилла площадью 273 м². Прилегающая частная территория -287 м². Частный бассейн, …
€690,000
Дом в Радовичи, Черногория
Дом
Радовичи, Черногория
Количество этажей 2
ID 669 Продается дом в Радовичи Если Вы в восторге от исторической архитектуры и аутен…
€145,000

Типы недвижимости в Община Тиват

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти