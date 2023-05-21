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Дуплексы с бассейном в Община Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 328 м²
€ 1,900,000
Описание Эта стильная двухуровневая квартира расположена на первой линии роскошного жилого к…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
недорогая
элитная
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