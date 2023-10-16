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Дуплексы в Община Тиват, Черногория

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3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€329,990
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€399,990
Дуплекс 3 спальни с Spalni в Тиват, Черногория
Дуплекс 3 спальни с Spalni
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Тиват, Центр — Элегантная и светлая квартира-дуплекс в центре города на продажу Эта элегантн…
€400,000

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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