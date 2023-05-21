Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Коттеджи

Коттеджи с видом на горы в Община Тиват, Черногория

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти