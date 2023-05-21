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Кондо с видом на море в Община Тиват, Черногория

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня в Радовичи, Черногория
Кондо 1 спальня
Радовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 103 м²
€ 697,000
Полностью меблированные 5 * гостиничные номера для продажи с гарантированной программой дохо…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с бассейном
недорогая
элитная
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