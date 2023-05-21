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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Квартиры
Квартиры с бассейном в Община Тиват, Черногория
Тиват
381
Радовичи
56
Крашичи
49
durasevici
7
Donja Lastva
6
Брда
5
Богишичи
4
Лепетане
4
Квартира
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51 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
3
104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1
32 м²
3
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1
29 м²
3
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 155,000
Просторная и светлая квартира с огромной террасой и панорамным видом на море. Квартира распо…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 160,000
Просторная, светлая квартира с 1 спальней в малоквартирном доме в тихом и красивом районе Ти…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
€ 220,800
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 168,000
Предлагаем вашему вниманию новый, эксклюзивный проект малоквартирного дома в нескольких шага…
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
2
€ 480,000
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 305,000
К продаже предлагается одна из лучших квартир с двумя спальнями в новом доме «Tivatska Oaza»…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 125,000
Светлая, солнечная квартира с 1 спальней и видом на море и город в районе Кава, Тиват. Кварт…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 200,000
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 90,000
Небольшая, уютная квартира с 1 спальней в центре Тивата и в 3-5 минутах до пляжа. Есть парко…
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Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
1
1
€ 155,000
Очень уютная квартира, площадью 60 кв.м., со своим садиком, площадью 300 кв.м., и панорамным…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
3
€ 1,100,000
Продается элитная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь квартиры 109м2, расположена на…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 235,000
Очень просторная квартира с 2 спальнями и панорамным видом на Порто-Монтенегро и море. Совре…
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
3
2
€ 287,000
Новый дом на завершающей стадии строительства; сдача — ноябрь 2022 года. Дом располагается в…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 310,000
Современно оформленная квартира с отдельной спальней и видом на внутреннюю площадь Порто-Мон…
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Квартира 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
2
€ 170,000
Просторная квартира в малоквартирном комплексе с бассейном и зоной гриль всего в 15 метрах о…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 480,000
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 185,000
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
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Квартира 2 спальни
Богишичи, Черногория
2
2
193 м²
€ 1,500,000
Тиват, Луштица – Апартамент на бегеру моря в элитном комплексе Элитные апартаменты у моря в …
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
€ 700,000
Просторная, светлая и стильная квартира в резиденции Озана, Порто Монтенегро.Квартира состои…
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Квартира 2 спальни
Крашичи, Черногория
2
1
79 м²
2
€ 299,990
Тиват, Крашичи – Новый комплекс апартаментов у моря на полуострове Луштица Комплекс распол…
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Квартира
Тиват, Черногория
8
€ 327,000
Тиват, Порто Монтенегро – Новоый квартал Boka Place, апартаменты на продажу в объекте Остро …
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Квартира 6 спален
Радовичи, Черногория
6
6
240 м²
3
€ 1,400,000
Тиват, Кртоле — Арендный бизнес на берегу моря на продажу — Современная вилла с апартаментам…
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Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
€ 484,432
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
€ 183,285
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
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Пентхаус 4 спальни
Тиват, Черногория
4
4
Цена по запросу
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
€ 145,000
Квартира с 1 спальней в самом сердце Тивата — в комплексе Trg Magnolija. Квартира располагае…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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