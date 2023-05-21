Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Квартиры

Квартиры с видом на море в Община Тиват, Черногория

Тиват
381
Радовичи
56
Крашичи
49
durasevici
7
Donja Lastva
6
Брда
5
Богишичи
4
Лепетане
4
Квартира В архив
Очистить
232 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€ 134,000
А5-304. One bedroom apartment in Donja LastvaFor sale Flat 43m2, 1 bedroom, living room…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
€ 134,000
Предлагаем на продажу прекрасную квартиру в Тивате. Квартира, общей площадью 43 м2, состо…
Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
€ 163,200
Wonderful one bedroom property brand new to the market available for purchase in Đurasevići.…
Пентхаус 2 спальни в Тиват, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 560,000
Уникальное предложение для инвестиций в Lustica Bay — резиденции Visterija — нов…
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€ 863,000
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая…
Квартира 2 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
€ 859,000
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финал…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 160,000
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 35 м²
€ 62,000
Двухкомнатный апартамент расположен  на втором этаже с видом на море. Состоит из просто…
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
€ 420,000
Апартамент в  с 2-мя спальнями и видом на море плюс парковочное место В квартире 2 спа…
Квартира 4 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
€ 160,000
Площадь 117 м2 Дом 2010 года 3 этаж из 3х 4 спальни, 3 ванны, кухня-гостиная Панорамный …
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4
€ 650,000
A5-299. Роскошная двухкомнатная квартира в ТиватеПродается эксклюзивная двухкомнатная, полно…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 4
€ 250,000
А5-301. Солнечная двухкомнатная квартира с видом на море, Тиват Продается квартира общей пло…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€ 520,000
А5-300. Современная квартира на первой линии с причалом Тиват, Доня ЛастваПродается квартира…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 949,000
A5-298. Двухкомнатная квартира в роскошном комплексеПродается эксклюзивная квартира 107 м2: …
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Студия 1 спальня в Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
Квартира 1 спальня в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 130,000
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€ 949,000
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 650,000
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 80 м2 (…
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 750,000
Квартира расположена в самом сердце Порто Черногории - место вашего воображения, воплощенное…
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 340,000
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти