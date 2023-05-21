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Realting.com
Черногория
Община Тиват
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Община Тиват, Черногория
Тиват
381
Радовичи
56
Крашичи
49
durasevici
7
Donja Lastva
6
Брда
5
Богишичи
4
Лепетане
4
Квартира
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64 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Община Тиват, Черногория
3
75 м²
€ 215,000
Площадь: 75 м² - Просторная гостиная - 2 спальни - 1 ванная комната - 2 кладовки - Терр…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
137 м²
€ 275,000
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
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Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
2
1
70 м²
€ 560,000
Уникальное предложение для инвестиций в Lustica Bay — резиденции Visterija — нов…
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Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
3
1
108 м²
€ 863,000
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая…
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Квартира 2 спальни
Радовичи, Черногория
3
2
104 м²
€ 859,000
На продажу просторная квартира с 2-мя спальнями в резиденции IRIS, Lustica Bay — финал…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
41 м²
€ 160,000
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
437 м²
€ 3,869,980
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим басс…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
93 м²
€ 145,700
Квартира в Тиват, 50 метров от моря. Продажа.Площадь: 93 m2Комфортная квартира, с качествен…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
3
104 м²
€ 480,000
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижн…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
35 м²
€ 62,000
Двухкомнатный апартамент расположен на втором этаже с видом на море. Состоит из просто…
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Квартира
Тиват, Черногория
€ 420,000
Апартамент в с 2-мя спальнями и видом на море плюс парковочное место В квартире 2 спа…
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Квартира 4 спальни
Тиват, Черногория
4
3
117 м²
€ 160,000
Площадь 117 м2 Дом 2010 года 3 этаж из 3х 4 спальни, 3 ванны, кухня-гостиная Панорамный …
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
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Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
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Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
1
1
33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
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Квартира 1 спальня
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
€ 130,000
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
107 м²
€ 949,000
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
2
1
80 м²
€ 650,000
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 80 м2 (…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
€ 131,000
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
45 м²
€ 139,500
Проект расположен в Тивате и состоит из 18 объектов, в настоящее время 6 объектов находятся …
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
125 м²
€ 590,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
106 м²
3/4
€ 250,000
Я продаю двухкомнатную квартиру в новом здании общей площадью 106 м2 ( 75 м2 жилой площади +…
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Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
€ 370,000
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3
2
125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1
32 м²
3
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
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Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
2
1
44 м²
€ 92,000
Новые квартиры в Луштице — в центре поселка Радовичи. Выгодное расположение — в …
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Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1
29 м²
3
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
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