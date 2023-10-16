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Жилая
Черногория
Община Тиват
Жильё в Община Тиват, Черногория
Тиват
644
Крашичи
164
Радовичи
129
Donja Lastva
62
Градиошница
19
Лепетане
19
durasevici
6
Богишичи
5
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1 037 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
63 м²
The 1-bedroom loft apartment is a rare find in the heart of Tivat. With 63 square meters of …
€189,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
64 м²
Квартира расположена в 5-звездочном отеле в Центральном Тивате, который находится в стадии с…
€350,800
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
63 м²
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Рекомендовать
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more
Крашичи, Черногория
9
530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Р…
€1,57 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
4
2
193 м²
Продается 4-комнатная квартира жилой площадью 109 кв. м. с террасой 84 кв. м. В квартире:…
€378,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
1
36 м²
Квартира с одной спальней расположена в Донья Ластва, в 600 метрах от моря. 36 кв.м. - жилая…
€75,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Крашичи, Черногория
4
3
168 м²
Крашичи – Тиват. Продается семейный дом в 150 метрах от моря и пляжа с божественным видом…
€220,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
65 м²
3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
1
63 м²
1
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
2
1
54 м²
3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тиват, Черногория
1
42 м²
4
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€385,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой
Община Тиват, Черногория
2
98 м²
Этот совершенно новый дом является частью небольшого комплекса домов, расположенного в Тиват…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
3
2
75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
Рекомендовать
Квартира
Тиват, Черногория
21 м²
NUM 5464 We present apartments for sale in a new complex in Tivat. Apartments from 21m2 to 1…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
2
120 м²
3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
1
1
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€329,990
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
1
1
113 м²
1
Продам шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море в Будве, в элитном поселке Пржно. Ква…
€429,990
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
100 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€215,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
102 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€275,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
106 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€399,990
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
2
1
112 м²
1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€479,990
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Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
Продаются квартиры в новостройке в комплексе HARMONIA, срок сдачи 09/2024. Первый этаж уже о…
€370,000
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