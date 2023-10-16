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Жильё в Община Тиват, Черногория

Тиват
644
Крашичи
164
Радовичи
129
Donja Lastva
62
Градиошница
19
Лепетане
19
durasevici
6
Богишичи
5
1 037 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
The 1-bedroom loft apartment is a rare find in the heart of Tivat. With 63 square meters of …
€189,000
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Квартира расположена в 5-звездочном отеле в Центральном Тивате, который находится в стадии с…
€350,800
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more в Крашичи, Черногория
Дом 9 спален с террасой, у моря, с vid na more
Крашичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 530 м²
Описание Тиватская ривьера, полуостров Луштица дом на первой линии у моря Вид на море Р…
€1,57 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Продается 4-комнатная квартира жилой площадью 109 кв. м. с террасой 84 кв. м. В квартире:…
€378,000
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Квартира с одной спальней расположена в Донья Ластва, в 600 метрах от моря. 36 кв.м. - жилая…
€75,000
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Крашичи, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Крашичи – Тиват. Продается семейный дом в 150 метрах от моря и пляжа с божественным видом…
€220,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Продается квартира в Тивате. Вид на море и горы. 600 метров от моря по воздуху. Кух…
€131,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Продается квартира в Тивате. 600 метров от моря по воздуху. Кухня, гостиная, 2 спальни…
€138,500
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Крашичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3
Двухуровневая квартира с 1 спальней в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта…
€130,000
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Тиват, Черногория
Квартира 1 ванная с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4
Продается 3-комнатная квартира 172м2 с видом на море и город, которая расположена на 6 этаже…
€385,000
Дом 2 спальни с парковкой в Община Тиват, Черногория
Дом 2 спальни с парковкой
Община Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Этот совершенно новый дом является частью небольшого комплекса домов, расположенного в Тиват…
€435,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Лепетане, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Предлагаем Вам стать счастливым обладателем замечательной квартиры с двумя спальнями и двумя…
€147,000
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 21 м²
NUM 5464 We present apartments for sale in a new complex in Tivat. Apartments from 21m2 to 1…
€110,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
На продажу – Красивая вилла, расположенная в Опатово, Тиват. Вилла расположена на первой лин…
€1,20 млн
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€329,990
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1
Продам шикарную двухкомнатную квартиру с видом на море в Будве, в элитном поселке Пржно. Ква…
€429,990
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€215,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€275,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€399,990
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Крашичи, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 79 м2 в фантастическом районе Топлиски Путь в Будв…
€479,990
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаются квартиры в новостройке в комплексе HARMONIA, срок сдачи 09/2024. Первый этаж уже о…
€370,000

Типы недвижимости в Община Тиват

квартиры
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Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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