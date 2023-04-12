Купить недвижимость с бассейном в Черногории

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Квартира 3 спальни
Подгорица, Черногория
4 Количество комнат
109 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Просторная квартира 109м2 с 3 спальнями в самом центре Подгорицы Жилая площадь: 109 м2 Тер…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
3 Количество комнат
73 м²
1/8 Этаж
€ 265,000
Просторная квартира с двумя спальнями в Рафаиловичи в 100 метрах от моря Жилая площадь: 73 …
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
2 Количество комнат
50 м²
2/3 Этаж
€ 120,000
Просторная квартира с 1 спальней в новом малоэтажном комплексе в Пржно, Черногория Жилая пл…
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
3 Количество комнат
75 м²
2/3 Этаж
€ 165,000
Просторная квартира-дуплекс с 2 спальнями в новом малоэтажном комплексе в Пржно, Черногория …
Дом
Черногория, Черногория
210 м²
€ 320,000
Новая двухэтажная вилла с разрешением на строительство и бассейном в г.Бар (Зелёный пояс). О…
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
32 м²
3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Квартира 1 комната
Богишичи, Черногория
1 Количество комнат
29 м²
3 Этаж
€ 290,000
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат
410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат
121 м²
6/9 Этаж
€ 450,000
Светлая и просторная квартира с 2 спальнями в Будве, рядом с центральной набережной. Кварти…
Дом
Черногория, Черногория
308 м²
€ 1,350,000
Виллы расположены на Адриатическом побережье Черногории на участке площадью 1955м2 рядом с у…
Квартира 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат
123 м²
€ 315,000
Просторная квартира на Адриатическом побережье в Черногории, в курортном городе Бечичи (25 м…
Дом
Черногория, Черногория
150 м²
€ 220,000
Дом в центре Петровца на участке площадью 333 кв.м, площадь дома около 150 кв.м По действующ…
Дом
Черногория, Черногория
515 м²
€ 800,000
Недостроенный дом в Прчани площадью 515,90 кв.м До моря 10 метров. Здание разделено пополам,…
Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Дом
Черногория, Черногория
600 м²
€ 950,000
Виллы в стадии строительства в Тудоровичах, над Святым Стефаном. Фантастический вид на море …
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
3 ванных комнат
130 м²
€ 110,000
Большой уютный дом для большой семьи. На первом этаже — большая столовая с кухней, отдельная…
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
64 м²
€ 42,000
Апартаменты (общей площадью 64 кв.м. , земельный участок 165кв.м.) в жилом обслуживаемом ком…
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
5 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Новый дом, завершение строительства в июле 2023 года. Все документы в полном порядке, есть р…
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
422 м²
€ 1,200,000
Площадь участка - 425 м2. Площадь виллы - 422 м2. Вилла расположена в тихой, зеленой части г…
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат
472 м²
2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат
135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
291 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Общая площадь застройки: 373 м2. Внутренняя площадь: 291 м2. Общая площадь участка: 1852 м2 …
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
349 м²
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Общая площадь застройки: 456 м2. Внутренняя площадь: 349 м2. Общая площадь участка: 2 381 м2…
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
148 м²
€ 440,000
Жилая площадь: 148 м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 + гостевой туалет Частный бассейн, место …
Квартира
Будва, Черногория
4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Центр — Апартаменты класса люкс на стадии строительства Квартиры сдаются полностью ме…
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