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Купить вилла с бассейном в Свети-Стефан, Черногория

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10 объектов найдено
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Вилла 9 ванныхв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 ванных
Свети-Стефан, Черногория
9 ванных комнат
Цена по запросу
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 320 м²
€ 520,000
Будва, Режевичи — Вилла с бассейном на продажу Эта современная вилла полностью меблирована, …
Виллав Blizikuce, Черногория
Вилла
Blizikuce, Черногория
632 м²
€ 2,300,000
Будва, Режевичи — Вилла класса люкс у моря, продажа Вилла класса люкс полностью с отделкой с…
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат 434 м²
€ 800,000
Будва, Скочиджевойка — Роскошная каменная вилла с бассейном в элитном пригороде Будвы. Предл…
Вилла 6 спаленв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 спален
Свети-Стефан, Черногория
6 ванных комнат 805 м²
Цена по запросу
Будва, Святой Стефан — Элитная вилла с бассейном на премиум локации на продажу Представляем …
Вилла 5 спаленв Blizikuce, Черногория
Вилла 5 спален
Blizikuce, Черногория
6 ванных комнат 600 м²
€ 1,750,000
 Будва, Близикуче — Участок для строительства две виллы недалеко от Св. Стефана Согласно кон…
Вилла 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат 468 м²
€ 2,600,000
Стильная трехэтажная вилла с удивительными видами и многочисленными удобствами — Будва , Реж…
Вилла 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 ванных комнат 573 м²
€ 3,000,000
Будва, Режевичи — Эксклюзивная вилла на скале с бассейном видом на море на продажу Вилла воз…
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