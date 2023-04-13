Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Свети-Стефан
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Свети-Стефан, Черногория

Таунхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Таунхаус 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 518,318
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Таунхаус 9 спаленв Пржно, Черногория
Таунхаус 9 спален
Пржно, Черногория
320 м²
€ 450,000
NUM 941 В тихом районе Будва Ривьера продается часть дома ( таунхаус ), общая площадь котор…
Realting.com
Перейти