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Купить квартира-студия в Свети-Стефан, Черногория

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6 объектов найдено
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 95,000
Квартира студия с видом на море в Бечичи, с мебелью и техникой. Общая площадь 35 м2. Н…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/6 Этаж
€ 100,000
Апартаменты-студия площадью 49 м2 находятся в жилом комплексе премиум класса в эксклюзивной …
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4/6 Этаж
€ 100,600
Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/6 Этаж
€ 106,450
В продаже также имеется аналогичная студия на 2 этаже, площадью 51 м2 по цене 114,100 евро (…
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