Купить пентхаус с видом на море в Свети-Стефан, Черногория

Пентхаус 4 комнаты Бечичи, Черногория 4 Количество комнат 4 ванных комнат 265 м² 7/7 Этаж

€ 1,350,000

Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…