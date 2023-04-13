Купить пентхаус в Свети-Стефан, Черногория

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10 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
233 м²
€ 700,000
Предлагаем на продажу квартиру с панорамным видом на море (пентхаус) на последних этажах жил…
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
134 м²
€ 450,000
Мы предлагаем на продажу уникальный, совершенно новый ( построенный в 2022 году ), роскошный…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
562 м²
Цена по запросу
Роскошный пентахус на первой лини, Бечичи Дукли Гарденс — Элитная недвижность в Черногори, п…
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
€ 450,000
Просторный пентхаус на последнем этаже общей площадью 235 м2, требует чистовую отделку.
Пентхаус 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
265 м²
7/7 Этаж
€ 1,350,000
Пентхаус с тремя спальными комнатами на седьмом этаже. С большой террасой на которой открыва…
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
4 ванных комнат
183 м²
13/13 Этаж
€ 681,503
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 210,000
Вы хотели бы жить в квартире с панорамным видом?!В продажу предлагается панорамный пентхаус …
Пентхаус 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 476,344
Роскошный апарт-отель на берегу Будванской Ривьеры в поселке Бечичи — лучшая инвестиция в че…
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