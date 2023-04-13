Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Будва
Свети-Стефан
Multilevel-apartment
Купить Многоуровневые квартиры с бассейном в Свети-Стефан, Черногория
Многоуровневые квартиры
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Борети, Черногория
2 ванных комнат
86 м²
€ 297,789
wp:paragraph Просторная квартира с 1 спальней, площадью 86 м2 с видом на море со стороны Б…
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
95 м²
€ 316,286
NUM 5138 Продается квартира в самом центре Будве. Квартира имеет площадь 95 м2 и располож…
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
330 м²
€ 250,000
Код объекта - 1.25.11.7735Новый двухэтажный дом в Баре расположен на большом участке.1й этаж…
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
136 м²
€ 153,000
Код объекта - 1.25.11.9129Продажа дома в Сутоморе, ниже трассы, в шаговой доступности пляжа …
Квартира 3 спальни
Борети, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
4 Этаж
€ 469,487
A4-694. Продается трехкомнатная квартира в Черногории, БечичиГостиничные резиденции на прода…
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
93 м²
€ 360,764
NUM 5031 Продается двухкомнатная квартира в отличном месте в Рафаиловичи, недалеко от Буд…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
400 м²
€ 942,999
Думаете о том, где спокойно и уединенно провести время в гармонии с природой? У вас большая…
Квартира 11 спален
Доброта, Черногория
11 ванных комнат
400 м²
€ 1,091,893
Property for sale in Montenegro -Traditional, fully renovated stone house in the village of …
Дом 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
205 м²
Количество этажей 2
€ 400,000
Площадь дома 205 м2 расположен на участке площадью 420 м2 в поселке Бечичи. На территории пе…
Квартира 2 спальни
Burtaisi, Черногория
68 м²
Цена по запросу
Дом
Жабляк, Черногория
248 м²
€ 297,789
Единицы: 8 Парковочных мест: 8 Этот просторный дом расположен в районе Мотички Гай, по пути …
Квартира
Сутоморе, Черногория
65 м²
€ 83,312
Сутоморе – квартира -65м2 на 4 этаже. Квартира почти новая, с двумя спальнями. Терраса зас…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты