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Купить дом с видом на море в Свети-Стефан, Черногория

122 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Таунхаус 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 1
€ 518,318
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
Дом 4 спальнив Бечичи, Черногория
Дом 4 спальни
Бечичи, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 495 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Offered for sale villa in Ivanovichi. The villa has 4 floors plus a basement, with a tota…
Дом 2 спальнив Бечичи, Черногория
Дом 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 170,000
D4-397. Сладкий дом в Бечичи с видом на мореПродается небольшой дом в Бечичи с видом на море…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
217 м²
Цена по запросу
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
160 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнатв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат 5 ванных комнат 440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Вилла 3 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Вилла 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
310 м²
Цена по запросу
Дом 4 комнатыв Marovici, Черногория
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м² Количество этажей 3
€ 750,000
D4-394. Красивая вилла в Скоцидвойке, БудваПродается великолепная вилла в Скоцидвоке, недале…
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат 135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Дом 2 спальнив Marovici, Черногория
Дом 2 спальни
Marovici, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м² Количество этажей 2
€ 320,000
D4-391. Каменный дом в Св. Стефане Продается красивый каменный дом в маленькой деревне Celob…
Дом 8 спаленв Rustovo, Черногория
Дом 8 спален
Rustovo, Черногория
8 Количество комнат 410 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Недвижимость на продажу в Черногории. Просторная современная семейная вилла с бассейном и по…
Дом 5 спаленв Бечичи, Черногория
Дом 5 спален
Бечичи, Черногория
5 Количество комнат 486 м² Количество этажей 4
€ 760,000
Недвижимость на продажу в Черногории - Потрясающая вилла - оазис между горами и морем Распол…
Дуплекс 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
92 м² 7 Этаж
€ 262,000
Будва, Рафаиловичи — Дуплекс апартамент с двумя спальнями на берегу моря Эта трехкомнатная д…
Дом 4 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат 271 м² 5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Вилла 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 490,000
Продается новая двухэтажная вилла в поселке Скочидевойка, пригород Будвы. Вилла площадью …
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 750,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Домв Rustovo, Черногория
Дом
Rustovo, Черногория
164 м² 2 Этаж
€ 750,000
Будва, Близикучи — Роскошная дом с видом на море на продажу Эта великолепная двухэтажная дом…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат
€ 550,000
Современная, полностью меблированная двухэтажная вилла с бассейном и огороженной территорией…
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
3 ванных комнат 380 м² 3 Этаж
€ 1,000,000
Будва, Режевичи — Новая вилла с бассейном и собсивенным СПА в окрестостях Будвы, продажа Эта…
Дом 5 спаленв Рафаиловичи, Черногория
Дом 5 спален
Рафаиловичи, Черногория
5 ванных комнат 1 000 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Будва, Рафаиловичи — Элитный пентхаус на продажу Этот двухэтажный пентхаус площадью 1000 кв.…
Дом 3 спальнив Marovici, Черногория
Дом 3 спальни
Marovici, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 283 м² Количество этажей 2
€ 750,000
D4-385. Красивая панорамная вилла с видом на море в БлизикусеПродается красивая панорамная в…
Домв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом
Rijeka-Rezevici, Черногория
75 м²
€ 360,000
D4-384. Красивые каменные два дома в Резевичи.Продается два соседних дома в деревне Режевичи…
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