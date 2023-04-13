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Купить дом с видом на горы в Свети-Стефан, Черногория

15 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Таунхаус 4 спальнив Blizikuce, Черногория
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат 144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 2 спальнив Бечичи, Черногория
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 167 м²
€ 600,000
Продается частная двухэтажная вилла с фантастическим видом на море, горы и остров Святого Ст…
Вилла 9 комнатв Свети-Стефан, Черногория
Вилла 9 комнат
Свети-Стефан, Черногория
9 Количество комнат 5 ванных комнат 440 м²
€ 1,200,000
ОБЪЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА на Святом Стефане  Продается трехэтажная вилла с пятью отдельными к…
Домв Бечичи, Черногория
Дом
Бечичи, Черногория
308 м²
€ 420,000
Дом с апартаментами для туристической аренды в Бечичи Продается объект для бизнеса. Дом с …
Вилла 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 750,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Дом 6 спаленв Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 спален
Свети-Стефан, Черногория
7 Количество комнат 5 ванных комнат 390 м²
€ 1,850,000
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и пос…
Дом 8 комнатв Бечичи, Черногория
Дом 8 комнат
Бечичи, Черногория
8 Количество комнат 387 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Вилла находится в поселке Бечичи, всего в 700 метрах от моря среди тишины и уединения. …
Дом 6 комнатв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 575 м² Количество этажей 3
€ 3,000,000
Невероятная вилла в посёлке Режевичи, Будванской Ривьеры. Режевичи – это прекрасное место…
Дом 4 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
7 Количество комнат 465 м² Количество этажей 3
€ 2,950,000
В тихом уголке Режевичи, вдалеке от суеты и активной жизни расположена шикарная вилла со св…
Дом 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 600 м² 4/4 Этаж
€ 1,550,000
Две роскошные виллы, каждая из которых площадью 600 м2, будут построены в самой дорогой и пр…
Дом 6 комнатв Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 6 комнат
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,500,000
Новый особняк в уединенном, зеленом и живописном посёлке Режевичи, откуда открывается чуд…
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