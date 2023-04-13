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Черногория
Община Будва
Свети-Стефан
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
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45 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 113,384
Новый клубный дом с бассейном. Отличная планировка, вид на море, лифт, обслужиающая компани…
Квартира
Бечичи, Черногория
7 Этаж
€ 169,000
Будва, Бечичи – Жилой комплекс с видом на море на продажу Этот новый премиальный комплекс с …
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 240,000
Современная трехкомнатная квартира люкс 90 м, расположенная в Рафаиловичи, в 200 м от пляжа,…
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
3 ванных комнат
€ 310,000
Продается меблированная, двухэтажная просторная квартира с удивительным видом на море в пос.…
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 360,000
Просторная, светлая квартира с 3 спальнями, площадью 120 м2, с прекрасным видом на море и го…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 370,000
Апартаменты представляют собой идеальное сочетание цены и качества (застройщик из Австрии) н…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
117 м²
4/8 Этаж
€ 327,600
Новая квартира в жилом комплексе с бассейном. Площадь 117 м2. Квартира состоит из 2 спален, …
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
130 м²
5/8 Этаж
€ 338,000
Просторная квартира с панорамным видом на море. Квартира полностью меблирована и готова к пр…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
95 м²
5/6 Этаж
€ 361,000
Полностью меблированная квартира с двумя спальнями, просторной гостиной, двумя санузлами и д…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
117 м²
5/8 Этаж
€ 339,300
Новая просторная квартира с панорамным видом на море. Жилой комплекс с управляющей компанией…
Квартира 1 спальня
Пржно, Черногория
1 ванных комнат
€ 114,000
Новый, малоквартирный комплекс, состоящий из 2 домов в 7 минутах ходьбы до пляжа в уютном и …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,231
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологич…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
1/7 Этаж
€ 212,000
Квартира с двумя спальнями на первом этаже, с видом на бассейн и горы. Есть возможность ныря…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
1/7 Этаж
€ 201,000
Квартира с двумя спальными комнатами на первом этаже с частичным видом на море.
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
85 м²
€ 350,000
Продается роскошная, трехкомнатная квартира в комплексе "Гармония", Бечичи. Планировка кварт…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
86 м²
€ 309,600
К продаже предлагается квартира в потрясающем комплексе в Бечичах. Жилой комплекс «Гармония»…
Квартира 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
105 м²
€ 378,000
К продаже предлагается квартира в потрясающем комплексе в Бечичах. Жилой комплекс «Гармония»…
Квартира 4 комнаты
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат
283 м²
6/6 Этаж
€ 410,000
Продаётся четырёхкомнатная квартира с отделкой, площадью 283 м2, в закрытом жилом комплек…
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
138 м²
5/5 Этаж
€ 320,000
Охраняемый комплекс находится в Бечичи, Ивановичи, на высоте 80 метров над уровнем моря в 5…
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/13 Этаж
€ 124,428
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 790,000
Апартамент с 1 спальней в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой берего…
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 365,000
Предлагаем к продаже изысканный пентхаус в стиле Hi-tech с панорамным видом на море в новом …
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 210,000
Вы хотели бы жить в квартире с панорамным видом?!В продажу предлагается панорамный пентхаус …
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 361,000
Уникальный комплекс с облагороженной территорией, большим бассейном с зоной отдыха, детской …
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
€ 406,600
Уникальный комплекс с облагороженной территорией, большим бассейном с зоной отдыха, детской …
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат
€ 252,000
Уникальный комплекс с облагороженной территорией, большим бассейном с зоной отдыха, детской …
Квартира
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Будва, Бечичи — Комфортабельная двухкомнатная квартира в комплексе с бассейном Продается ком…
Кондо
Бечичи, Черногория
10 Этаж
€ 3,135
Будва, Бечичи — Роскошные апартаменты в апарт-отель недалеко от берега моря Это новое совр…
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
71 м²
2 Этаж
€ 125,000
Будва, Бечичи — Новая трехкомнатная квартира на продажу в комплексе Статус М Эта квартира …
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
2 ванных комнат
146 м²
Цена по запросу
Будва, Бечичи – Люкс квартира с тремя спальнями с панорамным видом на море, продажа Полнос…
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