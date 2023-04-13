Купить квартиру с бассейном в Свети-Стефан, Черногория

Квартира 3 комнаты Бечичи, Черногория 3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 1/7 Этаж

€ 212,000

Квартира с двумя спальнями на первом этаже, с видом на бассейн и горы. Есть возможность ныря…