Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Будва
  4. Свети-Стефан

Купить недвижимость в Свети-Стефан, Черногория

1 106 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 57 м²
€ 145,000
Новая, уютная, оборудованная современной мебелью и техникой квартира рядом с пляжем в Беч…
Дом 2 комнатыв Бечичи, Черногория
Дом 2 комнаты
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 105 м²
€ 168,000
Дом расположен в Ивановичи/Бечичи, рядом с жилыми комплексами высокого класса, в 900 метрах …
Квартира 2 спальнив Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 345,000
Продается просторная светлая квартира с двумя отдельными спальнями в элитном пригороде Будвы…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/6 Этаж
€ 215,000
Продается квартира в поселке Бечичи, пригород Будвы. Квартира общей площадью 97 м2 находи…
Квартира 3 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 4 Этаж
€ 570,000
A4-1536. Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на море.Продается трехкомнатная квартира в …
Квартира 6 спаленв Kuljace, Черногория
Квартира 6 спален
Kuljace, Черногория
6 ванных комнат 400 м²
€ 1,270,000
Роскошные виллы с бассейнами и панорамным видом на море расположены в поселке Куляче в Будве…
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Пентхаус 2 спальнив Бечичи, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 5 Этаж
€ 450,000
Предлагается к продаже новый элитный пентхаус в Бечичи 2022 года постройки. Квартира полност…
Квартира 1 спальняв Kamenovo, Черногория
Квартира 1 спальня
Kamenovo, Черногория
1 ванных комнат 50 м²
€ 254,000
Квартира расположена в новом жилом и деловом комплексе, который предложит первоклассное каче…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 ванных комнат 66 м²
€ 330,000
Эта квартира в здании Casa Al Mare расположена в удивительном месте, рядом с прекрасным пляж…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5 Этаж
€ 232,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья продается роскошная двухкомнатна…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 9 Этаж
€ 336,000
В эксклюзивном месте, всего в нескольких шагах от побережья, продается роскошная трехкомнатн…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5 Этаж
€ 97,000
Продается квартира в Бечичи, через дорогу от Мегамаркета. Квартира расположена на 5 этаже…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 270,000
  Будва, Рафаиловичи - двухкомнатная квартира на первой линии моря. Роскошная ква…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 121,075
Продается квартира с 1 спальней в новостройке в Бечичи. Дом уже готов. Высокое качество пост…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 4 Этаж
€ 185,640
Продается квартира с 2 спальнями в новом доме в Бечичи, напротив отеля Splendid, не на горе.…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 7 Этаж
€ 109,000
Продается совершенно новая квартира площадью 37 м2, расположенная в фантастическом месте в Б…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 1 Этаж
€ 210,000
A4-1534. Двухкомнатная квартира в Бечичи с садом. Продается двухкомнатная квартира в Бечичи …
Квартира 1 спальняв Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/4 Этаж
€ 110,000
A4-1313. Двухкомнатная квартира в Рафаиловичи Продается двухкомнатная квартира в Рафаиловичи…
Виллав Бечичи, Черногория
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 106,000
Продается новая двухкомнатная квартира в элитном доме в Бечичи. Эта элегантная квартира р…
Квартира 2 спальнив Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 265,000
Будва, Бечичи - трехкомнатная квартира на продажу. Квартира площадью 81 м², располож…
Квартира 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 375,000
Будва, Рафаиловичи - новая квартира с гаражом и видом на море. В 200 метрах от моря и пля…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2 Этаж
€ 95,000
Продается новая двухкомнатная квартира без мебели в поселке Бечичи в Будве. Квартира расп…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Квартира 1 спальняв Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5 Этаж
€ 140,000
Продается отличная просторная двухкомнатная квартира 49 кв. м. в Бечичи. Новый дом. С …
Квартира 2 спальнив Kuljace, Черногория
Квартира 2 спальни
Kuljace, Черногория
76 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Kuljace, Черногория
Квартира 2 спальни
Kuljace, Черногория
70 м²
Цена по запросу
Realting.com
Перейти