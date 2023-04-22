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Виллы с видом на море в Сутоморе, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 250 м²
€ 240,000
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
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