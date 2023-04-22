Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Бар
Сутоморе
Виллы
Виллы с видом на горы в Сутоморе, Черногория
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 спальни
Черногория, Черногория
56 м²
€ 75,000
Код объекта - 1.25.11.11361Продаются 2 дома с участком. Локация: Сутоморе, Барская ривьера…
Квартира
Черногория, Черногория
51 м²
€ 160,000
Код объекта - 7.30.13.11060Просторная квартира-студия площадью 51 м2 находится в жилом компл…
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
74 м²
€ 106,000
Прекрасная квартира в новом доме в Герцег-Нови, район Савино. Квартира расположена на втором…
Дом 4 комнаты
Morinj, Черногория
4 Количество комнат
286 м²
€ 320,000
Дом расположен в 150 метрах от Адриатического шоссе и моря. Дом состоит из 3 этажей, ему бол…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
71 м²
€ 326,600
Квартира 1 спальня
Черногория, Черногория
47 м²
€ 140,100
Код объекта - 1.30.13.10489Площадь: 47м2 Этаж: 4 Лифт: Да Структура: Прихожая, ванная комнат…
Дом
Черногория, Черногория
210 м²
€ 140,000
Код объекта - 1.30.11.9471Два уникальных старых каменных дома 1900 года под реконструкцию О…
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
200 м²
€ 136,000
NUM 1898 Продается просторный двухэтажный дом, расположенный в потрясающем городе Сутоморе …
Вилла 14 спален
Будва, Черногория
15 ванных комнат
1 184 м²
€ 950,000
К продаже предлагаются три современные виллы с потрясающим видом на море в районе Комошевина…
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
85 м²
€ 170,000
NUM 3303 Apartment for sale in the center of Budva. The apartment is located in a five-…
Дом
Община Котор, Черногория
147 м²
€ 950,000
Код объекта - 00509 Люта,Котор Дом 147 м2 + терраса Участок земли 657 м2 Дом в трех уровнях,…
Вилла 13 спален
Бар, Черногория
7 ванных комнат
420 м²
€ 450,000
Трехэтажная вилла в самом сердце Барской Ривьеры спроектирована по авторскому проекту в соот…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты