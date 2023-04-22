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Дома с видом на море в Сутоморе, Черногория

5 объектов найдено
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
5 ванных комнат 191 м²
€ 100,000
Срочная продажа апарт-отеля в Черногории Сутоморе Площадь : 191 /м2 Спален : 8 Санузлов …
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат 189 м²
€ 282,000
Продается дом, расположенный в Сутоморе, муниципалитет Бар. Дом общей площадью 189 м2 находи…
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 250 м²
€ 240,000
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
Дом 15 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 15 спален
Сутоморе, Черногория
15 ванных комнат 600 м²
€ 940,000
Продается дом, в поселении Сутоморе, город Бар, общей площадью 600 м2, с коммерческим помеще…
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