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Черногория
Община Бар
Сутоморе
Дома
Дома в Сутоморе, Черногория
Дом
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12 объектов найдено
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Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом
Сутоморе, Черногория
€ 360,000
Продается просторный дом в Сутоморе с земельным участком размером 486 м ² и жилой площадью 3…
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
5 ванных комнат
191 м²
€ 100,000
Срочная продажа апарт-отеля в Черногории Сутоморе Площадь : 191 /м2 Спален : 8 Санузлов …
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат
170 м²
€ 415,000
Продается шикарный уютный дом в оливковой роще в поселении Томба , в пяти минутах езды от го…
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 285,000
D9-2028. Modern house in Dobra Voda with panoramic sea view For sale two-storey house in a c…
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
235 м²
€ 215,000
D9-1152. Вилла с 6 квартирами в СутомореПродается вилла в городе Бар, Сутоморе, деревня Рутк…
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
4 ванных комнат
417 м²
€ 250,000
Большой, четырехэтажный, на половину недоделанный дом в Шушани. Первые два этажа полностью …
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат
150 м²
€ 155,000
Недвижимость в Черногории. В Сутоморе, недалеко от моря продаётся новый дом. Дом находится н…
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат
189 м²
€ 282,000
Продается дом, расположенный в Сутоморе, муниципалитет Бар. Дом общей площадью 189 м2 находи…
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат
250 м²
€ 240,000
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
Вилла 5 спален
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат
320 м²
€ 470,000
Продается роскошная вилла в городе Бар, Шушань. Участок общей площадью 540 м2, дом площадью …
Дом 15 спален
Сутоморе, Черногория
15 ванных комнат
600 м²
€ 940,000
Продается дом, в поселении Сутоморе, город Бар, общей площадью 600 м2, с коммерческим помеще…
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