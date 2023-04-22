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Дома в Сутоморе, Черногория

12 объектов найдено
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
€ 360,000
Продается просторный дом в Сутоморе с земельным участком размером 486 м ² и жилой площадью 3…
Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
5 ванных комнат 191 м²
€ 100,000
Срочная продажа апарт-отеля в Черногории Сутоморе Площадь : 191 /м2 Спален : 8 Санузлов …
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 170 м²
€ 415,000
Продается шикарный уютный дом в оливковой роще в поселении Томба , в пяти минутах езды от го…
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 285,000
D9-2028. Modern house in Dobra Voda with panoramic sea view For sale two-storey house in a c…
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат 5 ванных комнат 235 м²
€ 215,000
D9-1152. Вилла с 6 квартирами в СутомореПродается вилла в городе Бар, Сутоморе, деревня Рутк…
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
4 ванных комнат 417 м²
€ 250,000
Большой, четырехэтажный, на половину недоделанный дом в Шушани. Первые два этажа полностью …
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 155,000
Недвижимость в Черногории. В Сутоморе, недалеко от моря продаётся новый дом. Дом находится н…
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат 189 м²
€ 282,000
Продается дом, расположенный в Сутоморе, муниципалитет Бар. Дом общей площадью 189 м2 находи…
Вилла 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Вилла 3 спальни
Сутоморе, Черногория
2 ванных комнат 250 м²
€ 240,000
Продается новая вилла в Сутоморе, муниципалитет Бар. Вилла площадью 250 м2 расположена на уч…
Вилла 5 спален в Сутоморе, Черногория
Вилла 5 спален
Сутоморе, Черногория
3 ванных комнат 320 м²
€ 470,000
Продается роскошная вилла в городе Бар, Шушань. Участок общей площадью 540 м2, дом площадью …
Дом 15 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 15 спален
Сутоморе, Черногория
15 ванных комнат 600 м²
€ 940,000
Продается дом, в поселении Сутоморе, город Бар, общей площадью 600 м2, с коммерческим помеще…
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