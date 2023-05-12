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Квартиры
Квартиры с видом на горы в Сутоморе, Черногория
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5 объектов найдено
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Квартира 8 спален
Сутоморе, Черногория
8
6
320 м²
€ 350,000
Продажа: Дом с апартаментами в Черногории на 6 квартир - апартаментов 700 м от моря в Сутом…
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
2
2
98 м²
€ 300,000
Квартира в Черногории в пригороде Бара на самом берегу песчаного пляжа. Площадь квартиры…
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
1
1
37 м²
Цена по запросу
Квартира 37м2 с отдельной спальней ,участком 24м2 в Сутоморе, Бар. Квартира находится на пер…
Квартира 4 спальни
Сутоморе, Черногория
4
1
75 м²
€ 65,000
Продажа: Продажа просторной квартиры в Черногории в Сутоморе Квартира расположена в доме в …
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
2
2
97 м²
€ 65,000
Квартира находится на четвертом и пятом этажах нового пятиэтажного дома (2007 год постройки)…
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