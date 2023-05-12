Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Сутоморе
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Сутоморе, Черногория

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 8 спален в Сутоморе, Черногория
Квартира 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
€ 350,000
Продажа: Дом с апартаментами в Черногории на 6 квартир - апартаментов 700 м от моря в Сутом…
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 300,000
Квартира в Черногории в пригороде Бара на самом берегу песчаного пляжа. Площадь квартиры…
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Цена по запросу
Квартира 37м2 с отдельной спальней ,участком 24м2 в Сутоморе, Бар. Квартира находится на пер…
Квартира 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 65,000
Продажа: Продажа просторной квартиры в Черногории в Сутоморе Квартира расположена в доме в …
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 65,000
Квартира находится на четвертом и пятом этажах нового пятиэтажного дома (2007 год постройки)…
Realting.com
Перейти