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Купить квартира-студия с бассейном в Черногории

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9
Свети-Стефан
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5 объектов найдено
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 113,960
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж &ndash…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 109,300
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 …
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1 Этаж
€ 94,100
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 …
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…

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