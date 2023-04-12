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Купить квартира-студия с видом на море в Черногории

Бар
9
Свети-Стефан
6
Доброта
2
Тиват
2
Прчань
1
Рисан
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16 объектов найдено
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Крашичи, Черногория
Студия 1 спальня
Крашичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,000
Квартиры-студии в поселке Крашичи в Тиватском заливе. 10 км до аэропорта Тиват, 12 км до Кот…
Студия 1 комнатав Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Студия 1 ваннаяв Тиват, Черногория
Студия 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 22 м² 2/3 Этаж
€ 95,000
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…
Студия 1 ваннаяв Доброта, Черногория
Студия 1 ванная
Доброта, Черногория
1 ванных комнат
€ 90,000
Очень уютная, светлая и современная студия, площадью 38м2, в одном из лучших комплексов Добр…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/6 Этаж
€ 100,000
Апартаменты-студия площадью 49 м2 находятся в жилом комплексе премиум класса в эксклюзивной …
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4/6 Этаж
€ 100,600
Cтудия в ЖК с бассейном рядом с пляжем в Бечичи Апартаменты-студия площадью 48 м2 находят…
Студия 1 комнатав Бечичи, Черногория
Студия 1 комната
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/6 Этаж
€ 106,450
В продаже также имеется аналогичная студия на 2 этаже, площадью 51 м2 по цене 114,100 евро (…
Студия 1 ваннаяв Бар, Черногория
Студия 1 ванная
Бар, Черногория
1 ванных комнат 41 м² 5 Этаж
€ 93,000
Бар, Центр — Люксовая студия на продажу в Soho City Эта роскошно обставленная студия общей п…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 113,960
Апартамент - студия с потрясающим видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж &ndash…
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 3 Этаж
€ 109,300
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 46 …
Студия 1 спальняв Добра Вода, Черногория
Студия 1 спальня
Добра Вода, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 1 Этаж
€ 94,100
Апартамент - студия с видом на море и горы в комплексе Sveti Luka – 2 этаж – 42 …
Студия 1 спальняв Рисан, Черногория
Студия 1 спальня
Рисан, Черногория
1 ванных комнат
€ 69,000
Полностью построенный жилой комплекс, состоящий из двух отдельных корпусов, общей площадью 7…

Параметры недвижимости в Черногории

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