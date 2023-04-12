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Купить квартира-студия с видом на горы в Черногории

Бар
9
Свети-Стефан
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Тиват
2
Прчань
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7 объектов найдено
Студия 1 ваннаяв Троица, Черногория
Студия 1 ванная
Троица, Черногория
1 ванных комнат 29 м²
€ 97,769
Эта однокомнатная квартира находится в проекте Royal Town - уникальная концепция, которая со…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 спальняв Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 85,000
Продается однокомнатная квартира в Бечичи, муниципалитет Будвы. Квартира расположена на ч…
Студия 1 спальняв Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 5 Этаж
€ 110,000
Уютная студия 39 м2, расположена на 5 этаже благоустроенного дома и имеет все удобства для к…
Студия 1 комнатав Доброта, Черногория
Студия 1 комната
Доброта, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 114,000
На продажу прекрасная и просторная квартира-студия, площадью 46 кв. метров! Квартира расп…
Студия 1 ваннаяв Тиват, Черногория
Студия 1 ванная
Тиват, Черногория
1 ванных комнат 22 м² 2/3 Этаж
€ 95,000
Эта студия расположена на втором этаже нашего здания Mini Condos в Доня Ластва с лифтом и ба…

Параметры недвижимости в Черногории

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