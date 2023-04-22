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Виллы с видом на море в Stari Bar, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в Stari Bar, Черногория
Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
Вилла 20 спален в Stari Bar, Черногория
Вилла 20 спален
Stari Bar, Черногория
1 200 м²
€ 1,600,000
Каждая вилла имеет следующие параметры: Площадь виллы:   120 м2. Площадь участка  : 200м2
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