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Виллы с видом на горы в Stari Bar, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 8 спален в Stari Bar, Черногория
Вилла 8 спален
Stari Bar, Черногория
3 ванных комнат 400 м²
€ 300,000
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в ра…
Вилла в Stari Bar, Черногория
Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
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