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Жильё с видом на море в Stari Bar, Черногория

3 объекта найдено
Вилла в Stari Bar, Черногория
Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
Квартира 1 спальня в Stari Bar, Черногория
Квартира 1 спальня
Stari Bar, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 130,000
A9-1022. Новая квартира в бареПродается двухкомнатная квартира 67м2 в баре, Черногория. Вы м…
Вилла 20 спален в Stari Bar, Черногория
Вилла 20 спален
Stari Bar, Черногория
1 200 м²
€ 1,600,000
Каждая вилла имеет следующие параметры: Площадь виллы:   120 м2. Площадь участка  : 200м2
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