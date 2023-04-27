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Жильё с видом на горы в Stari Bar, Черногория

7 объектов найдено
Вилла 8 спален в Stari Bar, Черногория
Вилла 8 спален
Stari Bar, Черногория
3 ванных комнат 400 м²
€ 300,000
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в ра…
Дом в Stari Bar, Черногория
Дом
Stari Bar, Черногория
15 000 м²
€ 18
Площадь участка 15 000м2. Участок с видом на море в Черногории, в городе Бар Распол…
Дом в Stari Bar, Черногория
Дом
Stari Bar, Черногория
20 000 м²
€ 14
Продается земля в Черногории. Участок с видом на море и на старый город в Старом Баре. П…
Дом в Stari Bar, Черногория
Дом
Stari Bar, Черногория
17 000 м²
€ 25
Продается большой участок земли с видом на море в Черногории. Участок площадью 17 000 м2…
Дом в Stari Bar, Черногория
Дом
Stari Bar, Черногория
10 500 м²
€ 16
Продается участок с панорамным видом на море, головокружительными панорамами на горы, на кр…
Вилла в Stari Bar, Черногория
Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
Дом 5 спален в Stari Bar, Черногория
Дом 5 спален
Stari Bar, Черногория
5 ванных комнат 400 м²
€ 245,000
Продается новый дом в Черногории с видом на море и горы, в маслиновой роще. Участок 585 м2. …
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