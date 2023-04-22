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Дома в Stari Bar, Черногория
Дом
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Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
185 м²
€ 220,000
На продажу дом в Баре. Площадь дома 185 м2, а площадь участка, на котором он расположен, 480…
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
185 м²
€ 220,000
NUM 5199 Дом на продажу в баре. Площадь дома составляет 185 м2, а площадь участка, на которо…
Вилла 4 спальни
Stari Bar, Черногория
4 ванных комнат
570 м²
€ 650,000
Вилла в Барской ривьере (айон Витичи) расположена в живописном месте, вокруг растянуты оливк…
Вилла 20 спален
Stari Bar, Черногория
1 200 м²
€ 1,600,000
Каждая вилла имеет следующие параметры: Площадь виллы: 120 м2. Площадь участка : 200м2
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