Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Stari Bar
  5. Дома

Дома в Stari Bar, Черногория

5 объектов найдено
Вилла в Stari Bar, Черногория
Вилла
Stari Bar, Черногория
€ 330,000
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
Дом 3 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
185 м²
€ 220,000
На продажу дом в Баре. Площадь дома 185 м2, а площадь участка, на котором он расположен, 480…
Дом 3 спальни в Stari Bar, Черногория
Дом 3 спальни
Stari Bar, Черногория
185 м²
€ 220,000
NUM 5199 Дом на продажу в баре. Площадь дома составляет 185 м2, а площадь участка, на которо…
Вилла 4 спальни в Stari Bar, Черногория
Вилла 4 спальни
Stari Bar, Черногория
4 ванных комнат 570 м²
€ 650,000
Вилла в Барской ривьере (айон Витичи) расположена в живописном месте, вокруг растянуты оливк…
Вилла 20 спален в Stari Bar, Черногория
Вилла 20 спален
Stari Bar, Черногория
1 200 м²
€ 1,600,000
Каждая вилла имеет следующие параметры: Площадь виллы:   120 м2. Площадь участка  : 200м2
Realting.com
Перейти