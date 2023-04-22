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Квартиры с видом на море в Stari Bar, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Stari Bar, Черногория
Квартира 1 спальня
Stari Bar, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 130,000
A9-1022. Новая квартира в бареПродается двухкомнатная квартира 67м2 в баре, Черногория. Вы м…
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